Сказочный волшебник передал ребятам гостинцы к Новому году.

Накануне Нового года к маленьким пациентам Областной детской клинической больницы пришёл Дед Мороз. Однако явился повелитель зимы не на санях с оленями, а на коленчатом подъёмнике МЧС.«Перед праздником дети всегда ждут чуда, но из-за коронавируса ряд традиционных торжественных мероприятий пришлось отменить. Но вместе со сказочным волшебником сотрудники МЧС России и департамента здравоохранения Владимирской области придумали и организовали бесконтактный визит к юным владимирцам», - сообщает пресс-служба МЧС.На подъёмнике АКП-50 от пожарно-спасательной части №3 Дед Мороз поднялся к детям и передал мешок сладких подарков через окно. Гостинцы получили более 150 ребят.«Несмотря на завершение года, ознаменованного 30-летием МЧС России, сотрудники чрезвычайного ведомства продолжат принимать участие в подобных проектах и организовывать их проведение», - подытожили в пресс-службе.