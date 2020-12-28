Навеки в Бессмертном строю. Ушел из жизни Николай Матвеевич Щелконогов, участник Великой Отечественной войны. 3 декабря ему исполнилось 95 лет.

Навеки в Бессмертном строю. Ушел из жизни Николай Матвеевич Щелконогов, участник Великой Отечественной войны. 3 декабря ему исполнилось 95 лет.Он ушёл в Год памяти и славы. Участник Великой Отечественной войны- Николай Матвеевич Щелконогов. Тот, кто старше Победы всего на 20 лет. На фронт Николай ушёл 17-летним мальчишкой. А весть о нападении фашистов на Советский Союз застала его в родном посёлке на Урале.Николай Щелконогов, участник Великой Отечественной войны:- И вот вдруг подъехал на лошади посыльный, пригласили к библиотеке. А там были эти черные тарелки – радио. И все поняли, что видимо война началась. Войну ждали. Немец шел по Европе. Войну ждали, поэтому восприняли так, как будто бы слышали об этом деле (синхрон из сюжета от 22.0.2017 Мероприятия ко Дню памяти и скорби))Николай Матвеевич был разведчиком-артиллеристом. В составе 22-й дивизии резерва Верховного Главнокомандующего Щелконогов участвовал в операции «Багратион», Висло-Одерской операции, штурме Берлина. Автограф Николая Матвеевича есть на стене рейхстага. Фронтовик награжден орденами Отечественной войны, Орденом Славы, медалями "За боевые заслуги" , "За победу над Германией", "За освобождение Варшавы и "За взятие Берлина". Свидетель и участник тех событий, он, как никто другой знал цену Великой Победы. А победителем был весь народ.Николай Щелконогов, участник Великой Отечественной войны:Люди разных возрастов, образования, политических и религиозных убеждений, все были едины. И это очень важно было.Щелконогов всегда оставался в строю. Подтянутый, волевой, харизматичный. В 56-ом, после увольнения в запас, жил и работал во Владимире. Трудился на объединении «Техника», а с выходом на заслуженный отдых посвятил себя городу. И в 95 ( юбилей Николай Матвеевич отметил 3 декабря) был полон сил и желания работать дальше. Не раз признавался, все силы отдаёт патриотическому воспитанию. Николай Щелконогов входил в состав Общественной палаты Владимира. Был ответственным секретарем городского Совета ветеранов. Неизменным участником всех мемориальных мероприятий и патриотических встреч. И всегда находил язык с молодежью.Николай Щелконогов, участник Великой Отечественной войны:- Не забываем эти сложные годы, сейчас отдаём все силы, чтобы рассказать, насколько сложно и трудно это было, чтобы не забывали о старших людях и были готовы выступить на защиту родины…Чтобы помнили. И не искажали правду о тех страшных событиях. Это он считал своей основной задачей. В 2020-ом Николай Матвеевич стал отличником Диктанта Победы. Он сам часто шутил: если не заглядывать в паспорт , возраста не ощущает совершенно. А однажды заметил: счастлив, потому что нужен. Он был солдатом великой страны. Солдатом Великой Победы.Мария Платанюк «Вести-Владимир».