Портал ТурСтат представил рейтинг городов России с самыми высокими живыми новогодними ёлками в этом году.

Портал ТурСтат представил рейтинг городов России с самыми высокими живыми новогодними ёлками в этом году.На Соборной площади Кремля в Москве, на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге и на площади Ленина в Уфе установили самые большие ели на Новый 2021 год.В первую десятку городов по высоте живой новогодней елки вошли Уфа (30 метров), Москва (25 м), Санкт-Петербург (25 м), Сыктывкар (23 м), Углич (Ярославская область, 21 м), Данков (Липецкая область, 20 м), Владимир (18 м), Брянск (13,5 м), Череповец (13 м) и Пенза (12 м).В большинстве российских городов в этом году были установлены искусственные елки, среди которых самая высокая в Красноярске высотой 55 метров как и в прошлом году.Рейтинг составлен по результатам исследования новогодних елок в российских городах.(Фото: Пресс-служба администрации Владимирской области)