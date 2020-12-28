Ветер южный – от 1 до 4 метров в секунду. Атмосферное давление - 766 миллиметров ртутного столба. Осадков не предвидится.

Начало новогодней недели во Владимире и регионе будет пасмурным. По прогнозам синоптиков, температура днём в будет достигать -11 градусов Цельсия. В среднем по области столбик термометра опустится до -12.Ветер южный – от 1 до 4 метров в секунду. Атмосферное давление - 766 миллиметров ртутного столба. Осадков не предвидится.Напомним, что . В новогоднюю ночь гидрометцентр обещает нулевую температуру.