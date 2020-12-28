Новый выходной, предложения об ужесточении ответственности за алименты и многое другое обсудили на минувшей неделе члены партии Единая Россия. По итогам прошедших семи дней депутатами проделана большая и эффективная работа.

Новый выходной, предложения об ужесточении ответственности за алименты и многое другое обсудили на минувшей неделе члены партии "Единая Россия". По итогам прошедших семи дней депутатами проделана большая и эффективная работа.22 декабря президент Владимир Путин подписал закон "Единой России", продлевающий отсрочку по выплату задолженностей для пострадавшего от пандемии коронавируса малого и среднего бизнеса. Кроме того, партия выдвинула в этот день инициативу справедливо наказывать неплательщиков алиментов, ужесточив для них ответственность.23 декабря "Единая Россия" предложила ужесточить аптечные монополии. Законопроект даст возможность небольшим аптечным сетям на равных условиях конкурировать с лидерами рынка.Также стало известно, что Владимир Путин поддержал предложение сделать 31 декабря выходным днем по всей стране. Поддержал глава государства и инициативу "Единой России" о справедливой оплате труда медиков, работающих в "красной зоне", в новогодние праздники. Доплаты будут увеличены вдвое.Госдума приняла закон "Единой России", решающий проблему долгостроев. Он предоставит Фонду защиты прав дольщиков возможность достраивать дома и выделять в них квартиры для льготных категорий граждан.24 декабря губернатор Вологодской области Олег Кувшинников поддержал инициативу "Единой России" вакцинировать от COVID-19 в первую очередь, в том числе, и волонтеров. В тот же день партия предложила расширить программу "Дальневосточная ипотека".