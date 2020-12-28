С 24 декабря отечественный блокбастер "Огонь" можно увидеть в каждом кинотеатре страны. По традиции, одними из первых картину оценили Владимирские зрители.

С 24 декабря отечественный блокбастер "Огонь" можно увидеть в каждом кинотеатре страны. По традиции, одними из первых картину оценили Владимирские зрители.Фильм о настоящих супергероях, тех кто стоит на страже безопасности каждый день, жители и гости Владимира приняли тепло. Женщины и дети не скрывали слез в самые драматичные моменты фильма, а люди в форме узнавали в героях картины своих сослуживцев. Не смотря на ограничения связанные с пандемией зрители идут смотреть "Огонь" даже в будний день. Прокат пройдет и в период новогодних праздников. Фильм-катастрофа не имеет жестких возрастных ограничений и прекрасно подойдет для похода в кино всей семьей.Жанна Карпеченкова, зритель:- Плакала. На каком моменте? Когда погибал спасатель было очень трогательно.Евдокия Слободенюк, зритель:- Там рассказывается можно сказать о жизни других людей, о спасении как это тяжело.Артем Ратников, сотрудник МЧС, зритель:- Наиболее попал в образ наверное роман Курцин, который действительно передал весь образ сотрудника МЧС, правда там он играл сотрудника "Авиолесохраны" но цели и задачи у нас одинаковые.