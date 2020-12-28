Поверь в чудо и оно придет. Новогодняя «Елка желаний» продолжает исполнять мечты детей. Всероссийский проект “Мечтай со мной” набирает обороты и во Владимирской области. При участии

Поверь в чудо и оно придет. Новогодняя «Елка желаний» продолжает исполнять мечты детей. Всероссийский проект “Мечтай со мной” набирает обороты и во Владимирской области. При участии партии “Единая Россия” новогодние мечты сбудутся у детей из 25 тысяч малообеспеченных семей региона. Кстати, несколько сотен желаний уже исполнено. Так, одной из написавших письмо стала Таня Аширова из