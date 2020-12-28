Владимирский экоактивист Сергей Волков продолжает отслеживать историю и выкладывать видео в соцсетях

Владимирский экоактивист Сергей Волков продолжает отслеживать историю и выкладывать видео в соцсетях про лебедя- шипуна. Он не улетел. А уплыл чуть выше по реке Судогда , где еще нет льда.Сейчас лебедь в более спокойной и удаленном от города месте. Скорей всего, ему приглянулись незамершие мелководья, тихое течение и большое обилие водорослей. Внешне лебедь выглядит здоровым. И если так и не будет сильных морозов, вероятно, он останется на зимовку в нашем регионе. Кстати, он за две недели стал местной достопримечательностью, В Судогду приезжают даже из других городов , чтобы полюбоваться на красавца.Напомним, что редкая птица занесена в Красную книгу Владимирской области.