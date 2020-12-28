Злоумышленник выращивал растения в комнате с целью их незаконного использования...

Сотрудники уголовного розыска и службы участковых уполномоченных ОМВД России по району Марьино совместно с коллегами из ОНК УВД по ЮВАО задержали 31-летнего москвича, подозреваемого в культивировании наркотикосодержащих растений.В результате отработки оперативной информации в квартире на Новомарьинской улице полицейские задержали 31-летнего мужчину, подозреваемого в незаконном обороте наркотических средств. При обследовании жилого помещения были обнаружены тентовые палатки, в которых находились растения. Согласно проведенному исследованию изъятые 115 кустов являются наркотикосодержащими растениями рода конопля.Таким образом установлено, что задержанный занимался культивированием, а именно выращивал растения в комнате с целью их незаконного использования.Отделением дознания ОМВД России по району Марьино возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 231 УК РФ «Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры». В отношении подозреваемого избрана мера принуждения в виде обязательства о явке.Пресс-служба УВД по ЮВАО(495) 709-18-18