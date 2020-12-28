За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу.

Распоряжением Президента России Владимира Путина от 22 декабря 2020 года № 315-рп благодарность главы государства объявлена главе округа Муром Евгению Рычкову. Это поощрение руководитель муниципального образования Владимирской области получил за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу.