ПСБ запустил сервис онлайн-заявки на ипотеку. Теперь клиенты банка могут получить предварительное одобрение жилищного кредита за несколько минут без визита в офис.

ПСБ запустил сервис онлайн-заявки на ипотеку. Теперь клиенты банка могут получить предварительное одобрение жилищного кредита за несколько минут без визита в офис.Потенциальному заемщику нужно заполнить заявку на сайте ПСБ, указав лишь паспортные данные, сведения о работе и созаемщиках. Посещение ипотечного центра банка понадобится только на заключительном этапе, когда будет проводиться ипотечная сделка.Сервис доступен для новых клиентов банка при покупке недвижимости на первичном рынке, в том числе по Госпрограмме-2020.«Ипотека – один из самых востребованных банковских продуктов, но в то же время – это технически сложная процедура для заемщика, которая требует немало времени. ПСБ стремится к полной цифровизации ипотеки: у нас уже успешно работают сервисы онлайн-страхования и оценки недвижимости, а также электронной регистрации сделок. С новым сервисом оформление ипотечного кредита становится для клиентов более быстрым, простым и удобным», - прокомментировала директор по развитию продаж в цифровых каналах ПСБ Юлия Михайловская.