Теперь заведению грозит полумилионный штраф.

Во Владимирской области продолжается заведений общепита. Напомним, что ранее региональный Роспотребнадзор сообщал о жалобах со стороны сотрудников на своих руководителей, которые несмотря на запреты проводят корпоративы.По закрытым офисам, конечно, рейды провести проблематично, а вот проверить кафе, бары и рестораны на предмет подпольных гуляний – вполне реально. Одна из таких проверок состоялась вечером 24 декабря.В результате в одном из заведений в центре Владимира специалисты ведомства «накрыли» целую вечеринку, на которой нарушался ряд предписаний, касающихся рассадки и проведения дискотек. За каждым столом сидело более шести человек. Официанты и бармены не использовали средства защиты, отсутствовала термометрия и дезинфекция.«Букет» нарушений оформлен и направлен на рассмотрение.Рейды по предприятиям торговли и общепита продолжатся. Управление Роспотребнадзора по Владимирской области предупреждает предпринимателей, что ситуация находится на строгом контроле.Напомним, что корпоративы в регионе до 15 января. Нарушение влечёт крупные штрафы. Юридическим лицам - от 200 тысяч до 500 тысяч рублей, должностные могут быть оштрафованы на 100 тысяч рублей, а посетители рискуют заплатить от 15 до 45 тысяч рублей.