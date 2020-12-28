Стали известны дата и место прощания с Николаем Щелконоговым. С героем эпохи можно будет проститься 30 декабря в ритуальном зале по адресу: улица Вокзальная, 47 . Напомним, ветеран Великой

Стали известны дата и место прощания с Николаем Щелконоговым. С героем эпохи можно будет проститься 30 декабря в ритуальном зале по адресу: улица Вокзальная, 47 . Напомним, ветеран Великой Отечественной скончался 27 декабря на 96-м году жизни. 95-летний юбилей отметил только в начале декабря. Тогда ветерана поздравляли с большим размахом. Концертные бригады прибыли прямо во двор