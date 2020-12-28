26 декабря 2020 года Михаил Романычев освобождён от должности

26 декабря 2020 года Михаил Романычев освобождён от должности директора департамента архитектуры и строительства Владимирской области. Соответствующее распоряжение подписал Губернатор в связи с истечением срока действия служебного контракта служащего.До назначения нового руководителя исполнять обязанности главы ведомства будет заместитель директора департамента архитектуры и строительства Сергей Дмитриев.(Фото: пресс-служба администрации Владимирской области)