В Ковровский городской суд поступило уголовное дело сотрудника исправительной системы, который брал взятки с заключенных.

В Ковровский городской суд поступило уголовное дело сотрудника исправительной системы, который брал взятки с заключенных.Обвиняемый работал на должности начальника цеха центра трудовой адаптации осужденных ИК-6 до 6 сентября 2020 года.Среди инкриминируемых ему эпизодов:В июле 2019 года договорился с осужденным о неоднократном получении от осужденного денег путем перечисления на расчетный счет, находящийся в пользовании знакомой обвиняемого. А взамен - пронос на территорию исправительного учреждения продуктов питания и алкоголя. В результате с 11 июля по 25 октября получено 175 100 рублей.Аналогично с другого заключенного получено 5000 рублей, и далее этот осужденный перечислил денежные средства в сумме 20 000 рублей, которые предназначались уже для его личных целей. Причем в виде золотой цепочки, которую обвиняемый пронес в колонию.Уголовное дело для рассмотрения передано судье Макаровой Н.А, сообщила пресс-служба Ковровского городского суда.