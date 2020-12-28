Двое злоумышленников, 44-летний мужчина и 30-летняя женщина, были задержаны при организации тайника-закладки...

Полицейские УВД по ВАО ГУ МВД России по г. Москве задержали двоих приезжих, подозреваемых в сбыте наркотического средства.В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий на 7-й Парковой улице сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков задержали 44-летнего мужчину и 30-летнюю женщину, у которых при себе находилось 2 свертка с веществом неизвестного происхождения. Злоумышленники были задержаны при организации тайника-закладки. В одном из дворов недалеко от места совершения закладки оперативники обнаружили автомобиль, на котором передвигались задержанные. В ходе его осмотра было обнаружено дополнительно еще 39 свертков с веществом неизвестного происхождения.Согласно заключению эксперта изъятое является наркотическим средством – героином, массой около 100 граммов.Следственным отделом ОМВД России по району Измайлово возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73