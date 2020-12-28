Обманутые дольщики продолжают ждать ввода дома в эксплуатацию.

В администрации Владимирской области вновь поговорили о доме с двумя «лишними» этажами в микрорайоне «Коммунар». Кроме чиновников Белого дома, в совещании принял участие один из депутатов ЗС, а также обманутые дольщики.Известно, что научно-производственная компания «Тектоника» проработала внесение изменений в проект об охранной зоне. Их труды переданы московским экспертам. Процедура прохождения экспертизы оказалась дольше, чем планировали власти. Об этом сообщил в своём инстаграме замгубернатора Роман Годунин.«Для ускорения процесса будем обращаться к коллегам из областной госинспекции по охране объектов культурного наследия. Следующая встреча – после новогодних праздников», - отметил госслужащий в соцсетях.Напомним, что многоэтажка №19 на улице Центральной превышает допустимую в этой части Владимира высотность. Из-за этого здание до сих пор не введено в эксплуатацию.Руководство региона разработать правой акт об утверждении проекта объединённой зоны охраны объектов культурного наследия.Дом вошёл в реестр проблемных объектов Минстроя РФ. Собственниками являются 94 обманутых семьи, которые заключили с ООО «Система» договоры на 332 млн рублей.Напомним, что на сегодняшний день всего смогли переехать в купленное жильё.