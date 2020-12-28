Дознаватели МЧС расследуют причину пожара.

В Главное управление МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о загорании частного жилого дома по адресу: Селивановский район, д. Ивонино, д.19. Пожарно-спасательные подразделения оперативно выехали на место. По прибытию пожарных подразделений горел дом с хоз. постройкой по всей площади. Пожарные оперативно ликвидировали пожар на площади 50 кв.м. Погибших и пострадавших нет. Для тушения пожара были привлечены 4 единицы техники, 7 человек личного состава. Дознаватели МЧС расследуют причину пожара.(Фото:пресс-служба МЧС по Владимирской области)