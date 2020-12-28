Убийца полностью признала свою вину и раскаялась. Уголовное дело передано на рассмотрение в Гороховецкий районный суд.
В Гороховецком районе прокурор утвердил обвинительное заключение по делу 43-летней женщины, которую обвиняют в умышленном убийстве.
В июле 2020 года, находясь в общежитии на улице Лермонтова, она выпивала вместе со своим знакомым. Как это часто бывает, во время употребления алкоголя между парой возникла ссора. Мужчина порезал собутыльнице бедро.
После чего женщина отняла нож и нанесла им более 50 ударов своему обидчику. От полученных травм он скончался на месте.
Убийца полностью признала свою вину и раскаялась.
Уголовное дело передано на рассмотрение в Гороховецкий районный суд.