Убийца полностью признала свою вину и раскаялась. Уголовное дело передано на рассмотрение в Гороховецкий районный суд.

В Гороховецком районе прокурор утвердил обвинительное заключение по делу 43-летней женщины, которую обвиняют в умышленном убийстве.В июле 2020 года, находясь в общежитии на улице Лермонтова, она выпивала вместе со своим знакомым. Как это часто бывает, во время употребления алкоголя между парой возникла ссора. Мужчина порезал собутыльнице бедро.После чего женщина отняла нож и нанесла им более 50 ударов своему обидчику. От полученных травм он скончался на месте.Убийца полностью признала свою вину и раскаялась.Уголовное дело передано на рассмотрение в Гороховецкий районный суд.