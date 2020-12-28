Сотрудники полиции организовали познавательное мероприятие для дошколят из Петушинского района

28 декабря в рамках просветительских мероприятий, направленных на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма, сотрудники полиции пришли в гости к воспитанникам МБДОУ «Детский сад № 1» города Петушки.Открывая встречу, полицейские поинтересовались у ребят, какие правила дорожного движения они знают. Дошколята, дополняя друг друга, рассказали, как правильно реагировать на сигналы светофора и почему важно всегда держать за руку взрослых при пересечении проезжей части. Полицейские на доступном для ребят языке рассказали ещё несколько важных правил, после чего пригласили мальчишек и девчонок к служебному автомобилю.Гости рассказали детям много интересного и познавательного про машину ДПС и специальные устройства, которыми она снабжена, а также ответили на все вопросы, которые задавали любознательные юные участники дорожного движения. Каждый смог посидеть в кресле водителя и подать звуковой сигнал.В завершение встречи ребята рассказали стихи про правила дорожного движения, а сотрудники полиции пожелали всем безопасных новогодних праздников.