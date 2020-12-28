Уроки экономии. Ключевые проблемы регионального здравоохранения помогает решать контроль со стороны муниципального руководства и областных законодателей. ФАП в Собинском районе, цена которого в 3 раза меньше рыночной стоимости, возведен был практически за 3 месяца.

Уроки экономии. Ключевые проблемы регионального здравоохранения помогает решать контроль со стороны муниципального руководства и областных законодателей. ФАП в Собинском районе, цена которого в 3 раза меньше рыночной стоимости, возведен был практически за 3 месяца.Нового ФАПа Ольга Кольчева и еще 500 жителей села Фетинино Собинского района ждали 3 года, с тех пор как старый совсем обветшал и пришел в негодность. Все это время за любой медпомощью и лекарствами приходилось ездить в райцентр, который расположен в 30 километрах от селаОльга Кольчева, местная жительница:- Сами добирались с большой температурой на автобусе. Приедем утром и где-то половина третьего вечером только добирались домой.Теперь светлые и теплые помещения нового ФАПа практически готовы к приему пациентов. Условия для работы соответствуют всем требованиям и нормативам. Итоговая стоимость здания из красного кирпича площадью 83 кв.метра, вместе с благоустройством прилегающей территории, парковкой и освещением - менее 5 миллионов рублей. Такой рациональный подход к строительству позволил сэкономить областному бюджету около 8-ми миллионов. В ближайшее время сюда доставят современное оборудованиеАлександр Разов, глава администрации Собинского района:- Мы его строили не за 137 тысяч рублей квадратный метр, как во многих населенных пунктах, а мы руководствуемся приказом министерства строительства, которое определило стоимость для таких нежилых помещений и жилых 37 тысяч рублей квадратный метр.Продуман и внешний облик ФАПа. Его продиктовала богатая история села. Не будет и проблем с кадрами , уверены чиновники. Уже несколько высококвалифицированных специалистов согласились на работу в Фетинино. Этот положительный опыт может и должен быть использован и в других селах, уверен заместитель председателя Законодательного Собрания Дмитрий Рожков.Дмитрий Рожков, заместитель председателя Законодательного Собрания:- Создана рабочая при Законодательном Собрании Владимирской области и мы вместе с депутатами поехали по территориям, поехали в строящиеся ФАПы, которые будем проверять вместе с заявленной документацией, согласно проектам, что работает. что не работает , что выполнено что не выполнено.Сейчас наиболее остро проблема стоит в Вязниковском районе, здесь должно было появиться сразу 4 ФАПа, однако ситуация до сих пор вызывает массу вопросов.Алексей Говырин, член регионального политсовета партии "Единая Россия", депутат Заксобрания:- Из федерального бюджета были выделены деньги, по факту администрация Владимирской области на сегодняшний день даже не приступила к реализации этого проекта ))Только в этом году в рамках проекта "здравоохранение" в нашей области было запланировано строительство 37 ФАПов и 1 амбулатория. Ни один из них не был сдан в срок. По трем объектам процедура торгов только началасьРоман Кавинов, заместитель председателя Заксобрания области:- Мы все время ссылаемся что те или иные проблемы не решены из-за того, что отсутствуют денежные средства, но нацпроект, денежные средства то есть и единственное, что нужно было сделать это освоить эти денежные средства.Проблемы и перспективы организации медпомощи парламентарии теперь будут решать коллегиально. Они надеются, что им удастся добиться от администрации области выполнения плана в полном объеме.Александр Сыпченко, Илья Хлудов Вести Владимир