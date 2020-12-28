Приняв участие в мероприятии по презентации товаров для здоровья, мужчина, ничего не подозревая, оформил займ.

В Суздале местный житель обратился в суд с целью расторгнуть кредитный договор. Выяснилось, что его пригласили на презентацию товаров для здоровья. Во время мероприятия организаторы объявили, что пенсионер стал счастливым обладателем дорогостоящей вибромассажной накидки. Вместе с подарком он получил одеяло, две подушки, ручной массажёр и увлажнитель.Подписывая документы на новое имущество, мужчина не прочитал бумаги, в которых ставит автограф. В результате оказалось, что вместо выигрыша весь перечень товаров ему достался в кредит. Вскоре из банка начали поступать звонки об оплате займа.В итоге суд признал договор недействительным и расторг его. Интересно, что вибромассажная накидка истцу была вовсе противопоказана. Теперь организаторы «лотереи» должны выплатить обманутому «победителю» компенсацию морального вреда.