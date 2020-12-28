В конце минувшей недели из кранов 11 тысяч жителей Юрьева-Польского пошла чистая, качественная вода, пригодная для питья. Стоимость работ составила 70 млн рублей.

В конце минувшей недели из кранов 11 тысяч жителей Юрьева-Польского пошла чистая, качественная вода, пригодная для питья. Об этом сообщает пресс-служба обладминистрации. Ранее концентрация железа в воде в три раза превышала предельно допустимые нормы.«Комплекс реконструирован и модернизирован впервые с 1977 года. Стоимость работ составила 70 млн рублей», - пояснили в Белом доме.В смете была заложена реконструкция здания станции второго подъёма, замена насосного оборудования, трубопроводов и запорной арматуры, установка на станции обезжелезивания с применением технологии озоносорбции и ультрафиолета для дезинфекции воды, ремонт резервуаров чистой воды, установка нового дизельного генератора.Напомним, что 9 декабря в регионе ввели в эксплуатацию ещё один аналогичный объект в .В планах властей на 2021 год – реконструкция ещё шести пунктов водоснабжения. На очереди - Киржач, Ковровский район, Гороховец и Меленковский район. Охват населения должен составить около 10 тысяч человек.