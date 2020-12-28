В ТЦ «Торговые ряды» прошла праздничная акция «В новый год — без долгов».

В ТЦ «Торговые ряды» прошла предновогодняя акция «В новый год — без долгов», организованная АО «ЭнергосбыТ Плюс». Владимирцы получили возможность заплатить за коммуналку без квитанций.Посетить мобильный офис оплаты услуг горожан приглашал Дед Мороз. Все заплатившие становились участниками розыгрыша ценных призов. За два часа работы выездной команды счета оплатили 50 абонентов.Результаты будут объявлены в январе 2021 года. Список победителей появится на официальном сайте компании.Среди подарков – сертификаты на покупки в различных ТЦ Владимира.