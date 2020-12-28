Среди соседей низким качеством управления финансами «отличилась» Костромская область. Рязанская, Ивановская, Ярославская и Нижегородская – в середняках.

Минфин опубликовал результаты оценки качества управления региональными финансами за 2019 год. Владимирская область вошла в тройку лидеров среди субъектов по этому показателю вместе с Чувашией и Оренбургской областью.«Всего в группе «отличников» – 24 региона. Ещё на 43 территориях качество признано надлежащим. Среди аутсайдеров – 18 регионов», - поясняет пресс-служба губернатора.Критериями оценки послужили - соблюдение бюджетного законодательства и условий соглашений с Минфином в части дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности, отсутствие просроченной кредиторской задолженности, качество бюджетного планирования, эффективность налоговых льгот.Владимирская губерния получила высокие баллы за качество исполнения бюджета, управления долговыми обязательствами и финансовые взаимоотношения с муниципалитетами.Добавим, что среди соседей низким качеством управления финансами «отличилась» Костромская область. Рязанская, Ивановская, Ярославская и Нижегородская – в середняках.