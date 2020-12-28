Хоккейный клуб “Владимир” принимает в свои ряды новых спортсменов. В этом году команду из столицы региона решили усилить молодыми кадрами. В коллектив взяли сразу пятерых новичков. К

Хоккейный клуб “Владимир” принимает в свои ряды новых спортсменов. В этом году команду из столицы региона решили усилить молодыми кадрами. В коллектив взяли сразу пятерых новичков. К молодым ребятам тренер присматривался, пока они занимались в спортшколе олимпийского резерва №8. И вот, когда им исполнилось 16, их решили взять в большой спорт. Живой звук: Аплодисменты. Давайте