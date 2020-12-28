За своё деяние он оштрафован на 300 тысяч рублей.
Во Владимире генерального директора ООО ПКФ «ВладВторПласт» приговорили к штрафу 300 тысяч рублей за сокрытие денег компании.
Как сообщает пресс-служба владимирской прокуратуры, Д. В. Кузин утаил более 3,9 млн рублей, которые должны были быть взысканы за недоимку по налогам и сборам.
Прокурор областного центра обратился в суд в интересах Российской Федерации о взыскании в доход федерального бюджета суммы сокрытых средств.
Руководитель признан виновным. Решение суда вступило в законную силу.