За своё деяние он оштрафован на 300 тысяч рублей.

Во Владимире генерального директора ООО ПКФ «ВладВторПласт» приговорили к штрафу 300 тысяч рублей за сокрытие денег компании.Как сообщает пресс-служба владимирской прокуратуры, Д. В. Кузин утаил более 3,9 млн рублей, которые должны были быть взысканы за недоимку по налогам и сборам.Прокурор областного центра обратился в суд в интересах Российской Федерации о взыскании в доход федерального бюджета суммы сокрытых средств.Руководитель признан виновным. Решение суда вступило в законную силу.