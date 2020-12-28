За 10 дней мэрия прошлась по 40 объектам общепита.

В ходе очередного «антиковидного» рейда во Владимире проверили выполнение требований Роспотребнадзора на 11 предприятиях торговли и общепита, в том числе на рынке «Славянский базар».Как сообщает пресс-служба мэрии, нарушения выявлены только в одном месте.В связи с Новым годом особое внимание уделяется кафе, барам и ресторанам. За 10 дней мэрия прошлась по 40 объектам, в одном из которых 27 декабря проводилась танцевальная программа. За отдельными столиками находилось более 6 посетителей. На нарушителей составлен протокол по ст. 20.6.1.КоАП.Добавим, что с 1 сентября за нарушение противоэпидемических мер в регионе