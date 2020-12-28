ДТП с пострадавшим. В районе 5 вечера 28 декабря на Чайковского столкнулись две иномарки. По предварительной версии полицейских, Дэу Нексия вылетела на встречку и там в неё врезалась Хёндэ

ДТП с пострадавшим. В районе 5 вечера 28 декабря на Чайковского столкнулись две иномарки. По предварительной версии полицейских, Дэу Нексия вылетела на встречку и там в неё врезалась Хёндэ Акцент. Судя по фото очевидцев аварии, наибольшие повреждения получила Нексия. Удар этой машине пришёлся в левый борт, как раз в водительскую дверь. Вероятно, при выезде на