В этом году на конкурс поступило 115 работ.

В ноябре 2020 года во Владимире прошел конкурс «Мамины счастливые мгновения». Конкурс был учрежден администрациями районов города. Конкурс ежегодно проводится в областной столице с 2017 года и уже стал доброй традицией.Как всегда, в этом году его победители определялись конкурсным жюри в каждом из районов, а также по результатам голосования на страницах администрации города Владимира в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники». В этом году на конкурс поступило 115 работ.По итогам зрительского голосования победителем конкурса стала Ольга Папушкина.Второе место заняла Анастасия Калинина.Третье место разделили Мария Осипова и Ирина Чекмарева.Победителями конкурса в районах города стали:Ленинский район:I место — Ксения Федотова, II место — Ольга Власова, III место — Елена Григорьева и Наталья Демидова.Октябрьский район:I место — Марина Филатова, II место — Юлия Косенкова, III место — Надежда Новак.Фрунзенский район:I место — Галина Свистунова, II место — Валерия Емельянова, III место — Елена Ионова.Кроме того, конкурсным жюри были отмечены работы Оксаны Григорьевой, Светланы Кукушкиной и Наталии Попковой.28 декабря 2020 в 16.00 в здании администрации города Владимира (ул. Горького, д. 36, каб. 516) пройдет встреча руководителей Владимира с мамами - победителями конкурса «Мамины счастливые мгновения».Победители конкурса награждаются дипломами и подарками. Для детей мам - победителей конкурса также предусмотрены подарки в зависимости от возраста ребенка.(Фото:пресс-служба администрации Владимира)