Безопасная толщина льда для одного человека составляет не менее 7 сантиметров. Для пешей переправы – 15, для проезда машины – от 30 и более.

Зимой традиционным опасным хобби считается подлёдный лов рыбы. Уже в текущем году на реках и озёрах региона два рыбака под лёд и утонули. В связи с этим мэрия Владимира напоминает о запрете выхода на ледяную толщу водоёмов в местах, обозначенных предупреждающими аншлагами.Напоминаем, что безопасная толщина льда для одного человека составляет не менее 7 сантиметров. Для пешей переправы – 15, для проезда машины – от 30 и более.«Соблюдение мер безопасности - залог вашего здоровья, а зачастую и жизни», - отмечают в Управлении гражданской защиты Владимира.Особую актуальность меры предосторожности приобретают в период новогодних праздников, когда бдительность горожан, зачастую, снижается.Добавим, что, если стали свидетелем происшествия, немедленно вызовите спасателей. Единый номер вызова экстренных оперативных служб города -112.