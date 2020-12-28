В феврале этого года ему исполнилось 100 лет.

26 декабря на 101-м году жизни скончался участник Великой Отечественной войны, участник Сталинградской битвы, полковник в отставке, кандидат исторических наук Николай Петрович Тыновский.Николай Петрович родился 18 февраля 1920 года в Винницкой области Украины. В годы Великой Отечественной войны он участвовал в Сталинградской битве, прошел с боями до реки Миус, был дважды ранен. Родина высоко оценила ратный труд ветерана — Николай Петрович был награжден орденом Отечественной войны I степени, двумя орденами Красной Звезды, медалями «За боевые заслуги», «За оборону Сталинграда», «За победу над Германией».Даже после того, как врачи признали Николая Петровича ограниченно годным к строевой службе, он остался верен делу защиты Родине, посвятив всю свою жизнь армии.В 1967 году Николая Петровича Тыновского направили во Владимир на военно-преподавательскую работу. С 1971 года он преподавал во Владимирском педагогическом институте, стал кандидатом исторических наук и доцентом.Николай Петрович — автор более 40 научных работ, в том числе - книги «По дорогам войны». Активно сотрудничал с владимирскими СМИ, участвовал в работе совета ветеранов Ленинского района города Владимира.(Фото:пресс-служба администрации Владимира)