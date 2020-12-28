В областном центре работы по праздничному оформлению города к Новому году начались еще в ноябре.

Монтажом световых перетяжек над проезжей частью на ул. Верхняя Дуброва (на участке от пересечения с пр. Ленина до пересечения с ул. Нижняя Дуброва) во Владимире завершились работы по праздничному оформлению города. Установка перетяжек над проезжей частью на ул. Верхняя Дуброва проводилась в вечернее время, чтобы не создавать проблем движению транспортных средств.Напомним, что в областном центре работы по праздничному оформлению города к Новому году начались еще в ноябре. 23 ноября на Соборной площади была установлена главная городская елка, а чуть позже празднично украшенные ели появились на Садовой площади, на площади перед ДК Молодежи и на пл. Победы. Большой объем работ был проведен по украшению города световыми гирляндами, инсталляциями и праздничными конструкциями. Практически все работы по праздничному предновогоднему оформлению города завершились до 1 декабря.