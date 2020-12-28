Всем участникам акции вручили открытки с новогодними поздравлениями и пожеланиями безопасных дорог.

В преддверии новогодних праздников сотрудники ОГИБДД МО МВД России «Гусь-Хрустальный» Владимирской области совместно с представителями народной дружины «Дорожный надзор», администрации и активистами Совета старшеклассников провели профилактическую акцию «Новогоднее письмо водителю».Полицейские, общественники и школьники вышли на центральную площадь районного центра с заранее подготовленными информационными листовками и письмами-обращениями, которые подготовили учащиеся образовательных учреждений города Гусь-Хрустальный.В своих посланиях участники акции призвали водителей соблюдать Правила дорожного движения, использовать детские удерживающие устройства при перевозке детей в салоне автомобиля и уважительно относиться ко всем участникам дорожного движения.Школьники вручили водителям письма и призвали их быть дисциплинированными и вежливыми, не садиться за руль в нетрезвом состоянии, пропускать пешеходов, пристегиваться ремнями безопасности.Автоинспекторы напомнили водителям о правилах перевозки детей, о соблюдении мер безопасности при движении вблизи расположения детских учреждений, во дворах и в зоне пешеходного перехода, а также о необходимости обязательно учитывать погодные и дорожные условия при поездке.Всем участникам акции вручили открытки с новогодними поздравлениями и пожеланиями безопасных дорог.