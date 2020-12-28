Добровольцы из ПСО «Лиза Алерт» поделились подробностями спасения семилетнего школьника из Горок.

Волонтёрский отряд «Лиза Алерт» опубликовал очередную серию из цикла документальных фильмов «Вернувшиеся». Она посвящается семилетнему школьнику , которого искали в Камешковском районе более полутора месяцев.Во время поисков добровольцы, по понятным причинам, не могли озвучивать всю информацию о ходе спасательной операции. Однако теперь они могут рассказать этой невероятной истории со счастливым концом.