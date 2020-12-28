За взятки он проносил в тюрьму алкоголь, еду и золото.

Бывший начальник цеха центра трудовой адаптации зэков ФКУ ИК‑6 УФСИН обвиняется в получении взятки в значительном размере, а также во взятке, не превышающей 10 тысяч рублей.По информации следствия, в июле 2019 года он договорился с «подопечным» о неоднократном получении денежных средств. Сотрудник ФСИН использовал для переводов банковский счёт знакомой. Часть денег он забирал себе, а на оставшиеся покупал еду, алкоголь и другие вещи для заключённого.Всего он получил около 175 тысяч рублей, из которых 107 тысяч оставил себе.Аналогичную схему он провернул в августе 2019 с другим осуждённым. Однако мзда его оказалась скромнее – пять из 25 тысяч рублей. На 20 тысяч он купил осуждённому золотую цепочку.В итоге преступная схема была раскрыта. Утверждено обвинительное заключение. Дело рассмотрит Ковровский городской суд.