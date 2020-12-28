Об этом сообщил Владимирстат.

Экономическое развитие области в январе-ноябре характеризовалось увеличением объема промышленного производства, индекс производства вырос по отношению к аналогичному периоду прошлого года на 16,9%. Оборот общественного питания и объем платных услуг населению снизились и составили, соответственно, 79,2% и 89% к уровню прошлого года. Индекс потребительских цен в ноябре 2020г. составил 104,5% к декабрю 2019 года. Об этом сообщил Владимирстат.Значительно увеличилась численность официально зарегистрированных безработных (в 4,6 раза по сравнению с октябрем 2019г.).Среднемесячная заработная плата работников организаций составила за январь-октябрь т.г. 33537,8 рубля и увеличилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 6,1%.(Фото:Pixabay)