Пресечено 11 фактов незаконного оборота спиртного.

По информации Департамента предпринимательства, 2020 году в отношении юрлиц, которые продают спиртное проведено 68 проверок. Ведомством выявлено 13 правонарушений, среди которых нахождение торговых точек возле образовательных и медицинских организаций, реализация алкогольной продукции без лицензии, отсутствие оборудования ЕГАИС, отсутствие необходимых площадей торговых и складских помещений.«Пресечено 11 фактов незаконного оборота спиртного. В пяти случаях у продавцов отсутствовала лицензия. Из незаконного оборота изъято 858 литров продукции», - пояснила пресс-служба Белого дома.Возбуждено одно уголовное дело. Принято семь решений об отказе в предоставлении лицензий, действие 18 прекращено. Направлено 17 предостережений, выдано 7 предписаний об устранении нарушений. В судебном порядке аннулирована одна лицензия.«Сотрудниками департамента составлен 91 протокол об административных правонарушениях. Сумма наложенных штрафов составила 2 млн 590 тысяч рублей», - подчеркнули в обладминистрации.В преддверии новогодних и рождественских праздников проведены рейды во Владимире, Коврове и Суздале.«Отработано 12 объектов потребительского рынка, из них 9 кафе, баров и ресторанов и 3 магазина. В одном их баров Коврова пресечена розничная продажа алкогольной продукции без маркировки акцизными марками, без лицензии и сопроводительных документов. Полиция изъяла 17 бутылок спиртосодержащей продукции», - рассказала о результатах контрольных мероприятий в администрации Владимирской области.О нарушениях можно сообщать по телефонам: 8 (4922) 53-33-14; 35-53-49; 53-11-36.