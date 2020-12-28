За период наблюдения в области отмечено 463 летальных случая.

По состоянию на 28 декабря в медицинских организациях региона действует 1905 коек для пациентов с новой коронавирусной инфекцией. 88 процентов из них занято (1670), свободны – 235.16246 пациентов с Covid-19 в регионе выздоровели, в том числе за минувшие сутки – 142 человека.За период наблюдения в области отмечено 463 летальных случая. Статистика по умершим формируется только после проведения всех необходимых исследований.В лабораториях медицинских учреждений, Центра гигиены и эпидемиологии во Владимирской области (Роспотребнадзора) и Приволжского исследовательского медицинского университета (Нижний Новгород) за минувшие сутки проведено 2558 исследований на Covid-19.(Фото:Pixabay)