На территории Владимирской области за сутки 28 декабря 2020 года лабораторно подтверждено 178 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

На территории Владимирской области за прошедшие сутки 28 декабря 2020 года лабораторно подтверждено 178 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией (53 сл. в г. Владимире, 24 сл. в Гусь-Хрустальном, 16 сл. в Муромском, 11 сл. в Ковровском, 9 сл. в Александровском, 9 сл. в Петушинском, 8 сл. в Вязниковском, 7 сл. в Юрьев-Польском, 7 сл. в Суздальском, 5 сл. в Камешковском, 5 сл. в Киржачском, 5 сл. в Селивановском, 4 сл. в Меленковском, 4 сл. в Гороховецком, 4 сл. в Кольчугинском, 3 сл. в Собинском, 3 сл. в г. Радужный, 1 сл. в Судогодском). Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 18 035 случаев заболевания (3620 сл. в г. Владимире, 2367 сл. в Гусь-Хрустальном, 2018 сл. о. Муром, 1368 сл. в Ковровском, 1180 сл. в Александровском, 1124 сл. в Петушинском, 903 сл. в Вязниковском, 839 сл. в Юрьев-Польском, 663 сл. в Кольчугинском, 638 сл. в Собинском, 597 сл. в Суздальском, 514 сл. в Гороховецком, 493 сл. в Меленковском, 421 сл. в Селивановском, 418 сл. в Камешковском, 375 сл. в Киржачском, 249 сл. в Судогодском, 248 сл. в г. Радужном).Все больные находятся под медицинским наблюдением. Определен круг контактных лиц. Они также находятся под медицинским наблюдением. Проводится их лабораторное обследование.