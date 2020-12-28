Депутатский корпус поддерживает инициативу по сокращению чиновников и структурных подразделений в федеральных министерствах и ведомствах. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Депутатский корпус поддерживает инициативу по сокращению чиновников и структурных подразделений в федеральных министерствах и ведомствах. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.Уходящий год показал важность эффективной работы госаппарата, отметил председатель нижней палаты. Принимая решение о сокращении числа федеральных чиновников, правительство исходит из необходимости повысить эффективность управленческой структуры, добавил Володин."Депутаты это поддерживают", – сказал спикер.Он отметил, что зачастую приходится искать того, кто отвечает за порученное дело. "Яркий пример, когда президент задал вопрос, кто отвечает за рост цен", – подчеркнул председатель ГД.Ранее премьер-министр Михаил Мишустин анонсировал реформу государственного аппарата. Оптимизация затронет 45 федеральных министерств и ведомств. В них сократят 74 структурных подразделения.