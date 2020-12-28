Для восстановления легких после COVID-19 важно правильно и разнообразно питаться.

Для восстановления легких после COVID-19 важно правильно и разнообразно питаться, но не сидеть на диетах, которые могут отрицательно сказаться на иммунитете. Об этом сообщил доктор медицинских наук, заслуженный врач России, профессор кафедры госпитальной терапии РНИМУ имени Пирогова Александр Карабиненко в беседе с радио Sputnik.«Недоедание, белковое голодание, неполноценная однообразная пища, пусть даже это будет молочно-растительная пища, — все это не дает хороших белков, витаминов, микроэлементов. Для легких также не надо принимать обильно мучнистую пищу, которая вызывает повышенное газообразование в кишечнике», — отметил специалист.Помимо правильного питания, важно соблюдать режим дня, высыпаться, а еще делать специальную гимнастику, которая укрепит не только легкие, но и иммунитет. Медик подчеркнул, что сложнее всего восстановить дыхательный орган после коронавируса будет курильщикам. Непременным условием для этого является избавление от пагубной привычки.(Фото:Pixabay)