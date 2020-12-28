Эту выплату также смогут получить медработники, переехавшие во Владимирскую область из других регионов.

Губернатор внёс на рассмотрение Законодательного Собрания проект постановления областной администрации о внесении изменений в государственную программу «Развитие здравоохранения Владимирской области». Они предусматривают новые меры социальной поддержки медработников выездных бригад скорой помощи. Если законодатели поддержат предложение главы региона, порядок предоставления выплат может вступить в силу уже с 1 января 2021 года.Единовременные компенсационные выплаты в размере 2 млн рублей планируется предоставлять при трудоустройстве не только врачам скорой медицинской помощи, но и докторам специализированных бригад «скорой» – анестезиологам-реаниматологам, психиатрам и педиатрам. Фельдшерам «скорой» и медицинским сестёрам-анестезистам специализированных бригад предложат выплаты в размере 1 млн рублей.Эти меры социальной поддержки будут предоставляться при соблюдении ряда важных условий. Одно из них – трудоустройство с 2021 года в городах с населением свыше 50 тысяч человек и городских населённых пунктах, где не действуют программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер» и сложилась наиболее острая кадровая ситуация. Это Александров, Владимир, Гусь-Хрустальный, Ковров, Муром, посёлки Красная Горбатка, Мелехово и Мстёра.При получении единовременной компенсационной выплаты сотрудники «скорой» обязуются отработать не менее 5 лет со дня заключения трудового договора, при этом установлены возрастные ограничения до 50 лет.Эту выплату также смогут получить медработники, переехавшие во Владимирскую область из других регионов, при условии отсутствия предыдущей работы в нашем регионе не менее двух лет по месту основной работы.Кроме того, это право может быть предоставлено специалистам, которые перешли из медицинских организаций, подведомственных федеральным органам исполнительной власти, частных медучреждений, расположенных во Владимирской области, при условии работы в них не менее двух лет по месту основной работы.Предполагается, что это мера социальной поддержки будет действовать в регионе течение 2021– 2023 годов.(Фото: пресс-служба администрации Владимирской области)