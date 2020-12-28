ГК ВТБ Лизинг и Транспортная группа FESCO («FESCO») подписали соглашение о возвратном лизинге (sale-leaseback) фидерного контейнеровоза FESCO Dalnegorsk.

ГК ВТБ Лизинг и Транспортная группа FESCO («FESCO») подписали соглашение о возвратном лизинге (sale-leaseback) фидерного контейнеровоза FESCO Dalnegorsk. Это уже вторая такая сделка в этом году, в августе компании на аналогичных условиях договорились о возвратном лизинге судна FESCO Diomid.В рамках новой сделки ВТБ Лизинг приобрел у FESCO контейнеровоз, а затем сдал его компании в лизинг сроком на 5 лет с возможностью дальнейшей пролонгации на такой же период. Сумма финансирования составила 6 млн евро. Сделка структурирована на базе европейского дивизиона ВТБ Лизинг. FESCO Dalnegorsk имеет вместимость около 3 тыс. TEU (эквивалент 20-футового контейнера) и используется для перевозки грузов между портами Дальнего Востока РФ и Китая.«Мы планируем и дальше расширять сотрудничество с FESCO, которая является давним клиентом Группы ВТБ, обсуждаем планы по судам, контейнерам и подвижному составу. Сегодня возвратный лизинг является серьезным финансовым инструментом для крупных компаний, которые хотят продолжать пользоваться своими активами и при этом получить дополнительные средства на развитие бизнеса. Думаю, что таких сделок на рынке будет становиться все больше», — прокомментировал Дмитрий Ивантер, генеральный директор ГК ВТБ Лизинг.Справочно:Транспортная группа FESCO — одна из крупнейших частных транспортно-логистических компаний России с активами в сфере портового, железнодорожного и интегрированного логистического бизнеса. Диверсифицированный портфель активов FESCO позволяет осуществлять доставку грузов «от двери до двери» и контролировать все этапы интермодальной транспортной цепочки. Группе принадлежат «Владивостокский морской торговый порт», железнодорожный оператор «Трансгарант», оператор фитинговых платформ «Русская тройка». В управлении FESCO находится около 40 тыс. контейнеров, парк фитинговых платформ составляет порядка 6 тыс. единиц. Флот Группы включает 18 транспортных судов, которые преимущественно осуществляют перевозки на собственных морских линиях.