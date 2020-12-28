Мы давно привыкли, что китайские технологические бренды периодически нас удивляют. Симбиоз из высокого качества и доступной цены завоевывает любовь потребителей по всему миру, включая Россию. И как только начинает казаться что цена определенного гаджета абсолютно справедливая и ниже быть уже не может, Китай предлагает еще более высокое качество по той же цене.

Мы давно привыкли, что китайские технологические бренды периодически нас удивляют. Симбиоз из высокого качества и доступной цены завоевывает любовь потребителей по всему миру, включая Россию. И как только начинает казаться что цена определенного гаджета абсолютно справедливая и ниже быть уже не может, Китай предлагает еще более высокое качество по той же цене.Конец уходящего 2020 года порадовал выходом на российский рынок нового китайского бренда coocaa. Он представил модель телевизора coocaa Full HD Smart TV в двух вариациях – и 32 дюйма. Телевизор уникален тем, что позволяет переключать каналы с помощью голосового управления с мобильного телефона. Это происходит благодаря системе Android и авторизации от Google.Цена данных устройств на AliExpress приятно удивляет высоким качеством. Кроме того, вы можете получить подарки в виде внешнего аккумулятора и три месяца подписки "ТВ и Кино: Максимальная" от MEGOGO.Бренд появился в 2006 году, имея за плечами 30-летний производственный опыт. Телевизоры coocaa сейчас продаются более чем в 40 странах. Компания имеет 9 производственных площадок, 6 центров разработки, 25 международных наград в области дизайна, 5166 заявок на патенты технологий и 968 патентов на изобретения, и так далее. То есть бренд имеет отличную технологическую и производственную базу для выпуска качественных и конкурентоспособных телевизоров.Старт продаж в России совпал со Всемирным днем шопинга – 11 ноября. Прошло чуть более месяца, но бренд успел продемонстрировать свою социальную ответственность.Так, например, он подарил телевизоры Центру содействия семейному воспитанию "Наш дом", где живут и учатся дети, оставшиеся без родительской заботы. Много внимания бренд уделяет и соцсетям. В официальной группе coocaa ВКонтакте одна за одной проводятся акции и конкурсы, в рамках которых можно получить телевизор бесплатно.