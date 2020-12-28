Мост продолжительностью в 800 метров, соединявший два берега реки Чанша в провинции Хуань на юге Китая, обрушился всего за десять секунд, передает . Речь идет не о трагическом происшествии, а о ..

Мост продолжительностью в 800 метров, соединявший два берега реки Чанша в провинции Хуань на юге Китая, обрушился всего за десять секунд, передает . Речь идет не о трагическом происшествии, а о слаженной работы взрывотехников, привлеченных для демонтажа сооружения. Сам мост был уже ветхим, а поблизости уже возведен новый, который будет введен в эксплуатацию уже в ближайшее время.