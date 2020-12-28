Вид обслуживания населения законодательно закреплён в регионе в «Об утверждении Перечня социальных услуг, предоставляемых поставщиками социальных услуг на территории Владимирской области».

В регионе внесли корректировки в закон «Об утверждении Перечня социальных услуг, предоставляемых поставщиками социальных услуг на территории Владимирской области».Его дополнили услугами сиделки в форме соцобслуживания на дому. Владимирская область попала в список пилотных территорий по долговременному уходу. В реестр также включены социально-психологические и социально-педагогические консультации.Добавим, что законодательно прописано сопровождение получателей соцуслуг в стационарах медучреждений и доставка сельских жителей пожилого возраста в больницы мобильными бригадами.