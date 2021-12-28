В 2008 году именно в этот день, 28 декабря, Александр Невский был выбран «Именем России» в...

В 2008 году именно в этот день, 28 декабря, Александр Невский был выбран «Именем России» в результате интернет-голосования.Ненамного опередив Петра Столыпина и Иосифа Сталина, великий князь Владимирский вышел первым и по общему рейтингу, и по рейтингу «присяжных» – группы авторитетных личностей.Александр Невский родился 13 мая ровно 800 лет назад. Имя России, знамя победы, символ единства и образ веры. Непобедимый полководец и мудрый правитель. Народный лидер и национальный герой. Его имя навеки вписано в историю страны. В XIII веке сберег страну от уничтожения.Напомним, в ознаменование 800-летия со дня рождения Великого полководца, согласно указу президента РФ, 2021 год был объявлен Годом Александра Невского.