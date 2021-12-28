В транспортно-пересадочном узле (ТПУ) должны быть созданы все условия для удобства пассажиров....

В транспортно-пересадочном узле (ТПУ) должны быть созданы все условия для удобства пассажиров. Вопрос организации в регионе ТПУ обсуждается уже много лет. В 2013 году было даже заключено соглашение с РЖД о реализации на территории области проектов ТПУ на базе железнодорожных и автовокзалов. Однако активное движение в этом направлении началось только сейчас. Первым трансформации подлежит комплекс в областном центре.Поставлена задача до мелочей продумать вопросы логистики. Транзитным пассажирам должно стать комфортнее: чтобы прибыв во Владимир, они тут же, не выходя на улицу, могли ознакомиться с расписанием поездов и электричек, рейсовых автобусов, купить билеты на любой из этих видов транспорта в единой кассе, а потом дождаться пересадки в тепле и комфорте.Пресс-служба Администрации Владимирской области информирует, что предусмотрены будут и залы ожидания (в том числе повышенной комфортности и для пассажиров с детьми), вспомогательные помещения, медпункты, санузлы. При этом внимание будет уделено созданию инфраструктуры для маломобильных граждан. Окончательной концепции ТПУ пока нет, но ясно, что его костяком должно стать именно здание нынешнего железнодорожного вокзала, скорее всего его облик не изменится, лишь обновится. Проектировщики предлагают несколько решений, как преобразить привокзальную площадь. В основе каждого – функциональность и эстетичность.Фото: https://pixabay.com/ru/