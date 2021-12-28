Сегодня активисты Единой России поздравили сотрудников суздальской ЦРБ с наступающими праздниками....

Сегодня активисты Единой России поздравили сотрудников суздальской ЦРБ с наступающими праздниками. Накануне Нового года они дарят подарки детям врачей и детям из малообеспеченных семей.Обычно это медперсонал Центральной суздальской райбольницы дарит своим пациентам тепло и заботу, но сегодня подарки получают они. Поздравить врачей, медсестер и членов их семей приехали руководитель фракции «Единая Россия» в Законодательном Собрании Вячеслав Картухин и глава администрации Суздальского района Алексей Сараев.Алексей Сараев, глава администрации Суздальского района:- Никто не придумал ничего лучше чем сделать ребенку сладкий подарок, а игрушки были куплены чтобы создать настроение у больных у персонала и украсить в эти праздничные новогодние дни отделения нашей ЦРБ.Сладкие наборы получат 600 человек. В тяжелое время пандемии, нагрузка ложиться не только на самих врачей и медсестер, но и на членов их семей, потому важно уделить внимание и им, говорит Вячеслав КартухинВячеслав Картухин, руководитель фракции «Единая Россия» в Законодательном Собрании:- Они всегда ждут своих близких с работы и к сожалению врачи редко бывают дома потому что график очень напряженный, это наш скромный вклад, именно создать праздничное предновогоднее настроение.Местное отделение «Единой России» также помогло украсить новогодние ели игрушками и гирляндами, чтобы у врачей и посетителей ЦРБ было легкое и новогоднее настроение.Александр Сыпченко, Егор Герасимов. "Вести-Владимир"